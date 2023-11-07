Fred için son karar İsmail Kartal'ın!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Fred'in Adana Demirspor maçına yetişmesi için sağlık ekibi adeta seferber olurken, son kararı Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fred için son karar İsmail Kartal'ın!
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07 Kasım 2023 12:11
Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun Adana Demirspor mücadelesine yetişmeyeceği öğrenilirken, teknik heyet ve sağlık ekibinin diğer sakat isim Fred'in durumunu her gün takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncunun, pazar günü Süper Lig'de oynanacak karşılaşmaya yetişmesi için sağlık ekibi adeta seferber olurken, son kararı Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi.



4 ASİST

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 13 maçta şans bulan Fred, gol atamasa da yaptığı 4 asistle takıma katkı sağladı.  

 
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