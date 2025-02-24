Fred: "Elbette mutlu değiliz!"

Fenerbahçeli Fred, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 biten derbinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred: 'Elbette mutlu değiliz!'
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24 Şubat 2025 22:17
Son güncelleme 24 Şubat 2025 22:18
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, "Elbette mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Rakibe çok fırsat vermedik. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz. Kazanabilirdik, şimdi kafamızı kaldıracağız. Çok önemli maçlar oynayacağız ve kazanmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR SAVAŞ VERDİK!"

Fred, "Maç içerisinde iyi bir oyun ortaya koyduk. Önde baskı yapmaya çalıştık. Final paslarında eksiklerimiz vardı. Orta sahada büyük bir savaş verdik. Her topu kazanmaya çalıştık. Onlarda da, bizde de kaliteli oyuncular var. Maalesef yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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