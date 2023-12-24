Fred'den derbi öncesi flaş paylaşım!

Fenerbahçe'de cezası sebebiyle kadroda yer almayan Fred, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fred yaptığı paylaşımda, "Soyunma odasından tribünlere; bu akşam derbide takımını destekleyen bir Fenerbahçe taraftarı olacağım." ifadelerini kullandı.
Fred'in bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından paylaşıldı.
Fred yaptığı paylaşımda, "Soyunma odasından tribünlere; bu akşam derbide takımını destekleyen bir Fenerbahçe taraftarı olacağım." ifadelerini kullandı.
Fred'in bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından paylaşıldı.
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