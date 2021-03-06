Fransa'da De Colo şov yaptı, Fenerbahçe kazandı

Nando De Colo büyük oynuyor: Son 10 maçta 21,3 sayı ortalaması. 🔥🔥🔥



🏀27: Baskonia

🏀12: Panathinaikos

🏀22: CSKA

🏀16: Maccabi

🏀18: Khimki

🏀24: Zenit

🏀26: ALBA

🏀24: Anadolu Efes

🏀20: Milano

🏀24: ASVEL pic.twitter.com/4boxVhRHme



— Sporx (@sporx) March 5, 2021

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Fransız kulübü ASVEL'i 90-86 yendi.Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına giderken 2 sayılık farkı (38-40) korudu.Ev sahibi ekip, son periyot öncesi 60-59 öne geçse de Fenerbahçe Beko, son 10 dakikadaki oyunuyla karşılaşmayı 90-86 kazandı.Fenerbahçeli De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Guduric ve Pierre de 13'er sayılık katkıda bulundu.ASVEL'de Lighty 15, Bako ve Cole ise 14'er sayı kaydetti.Sarı-lacivertliler 17. galibiyetini alırken, ASVEL 16. mağlubiyetini yaşadı.