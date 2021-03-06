Fransa'da De Colo şov yaptı, Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fransa temsilcisi Asvel'i 90-86 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fransa'da De Colo şov yaptı, Fenerbahçe kazandı
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06 Mart 2021 00:40
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Fransız kulübü ASVEL'i 90-86 yendi.

Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına giderken 2 sayılık farkı (38-40) korudu.

Ev sahibi ekip, son periyot öncesi 60-59 öne geçse de Fenerbahçe Beko, son 10 dakikadaki oyunuyla karşılaşmayı 90-86 kazandı.

Fenerbahçeli De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Guduric ve Pierre de 13'er sayılık katkıda bulundu.

ASVEL'de Lighty 15, Bako ve Cole ise 14'er sayı kaydetti. 

Sarı-lacivertliler 17. galibiyetini alırken, ASVEL 16. mağlubiyetini yaşadı.



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