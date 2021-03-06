Fransa'da De Colo şov yaptı, Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Fransız kulübü ASVEL'i 90-86 yendi.
Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına giderken 2 sayılık farkı (38-40) korudu.
Ev sahibi ekip, son periyot öncesi 60-59 öne geçse de Fenerbahçe Beko, son 10 dakikadaki oyunuyla karşılaşmayı 90-86 kazandı.
Fenerbahçeli De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Guduric ve Pierre de 13'er sayılık katkıda bulundu.
ASVEL'de Lighty 15, Bako ve Cole ise 14'er sayı kaydetti.
Sarı-lacivertliler 17. galibiyetini alırken, ASVEL 16. mağlubiyetini yaşadı.
Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına giderken 2 sayılık farkı (38-40) korudu.
Ev sahibi ekip, son periyot öncesi 60-59 öne geçse de Fenerbahçe Beko, son 10 dakikadaki oyunuyla karşılaşmayı 90-86 kazandı.
Fenerbahçeli De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Guduric ve Pierre de 13'er sayılık katkıda bulundu.
ASVEL'de Lighty 15, Bako ve Cole ise 14'er sayı kaydetti.
Sarı-lacivertliler 17. galibiyetini alırken, ASVEL 16. mağlubiyetini yaşadı.
Nando De Colo büyük oynuyor: Son 10 maçta 21,3 sayı ortalaması. 🔥🔥🔥
🏀27: Baskonia
🏀12: Panathinaikos
🏀22: CSKA
🏀16: Maccabi
🏀18: Khimki
🏀24: Zenit
🏀26: ALBA
🏀24: Anadolu Efes
🏀20: Milano
🏀24: ASVEL pic.twitter.com/4boxVhRHme
— Sporx (@sporx) March 5, 2021