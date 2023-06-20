Fransa'nın imdadına Mbappe yetişti

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fransa'nın imdadına Mbappe yetişti
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20 Haziran 2023 00:00
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Yunanistan'ı konuk etti.

Stade de France'de oynanan karşılaşmayı Fransa 1-0 kazanarak kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 55. dakikada sahneye çıkan Mbappe, attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Yunanistan'dan Mavropanos 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yunanistan'da Trabzonsporlu Bakasetas 71, Siopis ise 66 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Fransa 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü. Yunanistan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

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