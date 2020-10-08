Fransa evinde Ukrayna'ya gol yağdırdı

Stade de France'de oynanan hazırlık maçında Fransa, Ukrayna'yı 7-1 mağlup ederek galibiyete uzandı.

Fransa evinde Ukrayna'ya gol yağdırdı
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08 Ekim 2020 00:02
Hazırlık maçında son dünya şampiyonu Fransa ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Stade de France'de oynanan karılaşmayı Fransa 7-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Karşılaşmaya 9. dakikada Camavinga'nın golüyle başlayan Fransa, 24 ve 34. dakikalarda Giroud'un arka arkaya golleriyle farkı üçe çıkardı. 39. dakikaya gelindiğinde Mykolenko'nun kendi kalesine attığı golle Fransa ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da üst üste oyundu değişiklikleri gerçekleştirdi. Bunun bir meyvesi olarak ikinci yarıda oyuna giden Tsygankov 53. dakikada skoru 4-1 yaptı. 65. dakikaya gelindiğinde ise Tolisso yeniden farkı 4'e çıkardı. 82'de Ben Yedder'in pasıyla Mbappe skoru 6-1'e taşıdı. 89. dakikaya gelindiğinde Antoine Griezmann son sözü söyledi ve maç 7-1 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.



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