Frank Lampard: 'Rekabetten kaçsam, televizyonda yorumcu olurdum'

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.



Futbol oynadığı dönemdeki kadar çaba gösterdiğini söyleyen Lampard, "2,5 yıldır yaptıklarım nedeniyle insanlar ne düşünürse düşünsün, ben yaptığım işten eminim. Yürümeye başladığımdan beri futbol oynuyorum. 20 küsür yıl da profesyonel olarak oynadım ve şu anda o günlerde olduğu kadar çaba gösteriyorum." dedi.



Manchester City'e kaybettikleri maç için konuşan genç teknik adam, "Maç kaybetmeyi sevmiyorum. Pazartesi günü hayal kırıklığına uğradım çünkü bizden daha iyi olan bir takıma kaybettik. Salı günü uyandığımda daha iyi olmaya kararlıydım." ifadelerini kullandı.



Chelsea'den ayrılacağına dair çıkan iddialara cevap veren Frank Lampard, "Chelsea'nin başına geçip, bu meydan okumayı istemeseydim televizyonda oturup, yorum yaparak daha kolay bir iş çıkarabilirdim. İstediğim zaman herkesin ne yaptığını yorumlayan bir uzman olabilirdim. Ama bunu yapmak istemiyorum." şeklinde konuştu.



