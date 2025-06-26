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Frank: "Harden'ı Clippers'ta tutmak 1 numaralı önceliğimiz"

Los Angeles Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, takımın bu yazki en büyük önceliğinin James Harden'ı kadroda tutmak olduğunu açıkladı.

calendar 26 Haziran 2025 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Frank: 'Harden'ı Clippers'ta tutmak 1 numaralı önceliğimiz'
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Los Angeles Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, takımın bu yazki en büyük önceliğinin James Harden'ı kadroda tutmak olduğunu açıkladı.

Frank, Clippers muhabiri Law Murray'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Onun oyununu gelecek sezon da izlemek istiyoruz. Takımda kalmasını çok istiyoruz."

35 yaşındaki Harden, geçtiğimiz sezon 79 maçta 22.8 sayı, 8.7 asist ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Playofflarda ise 18.7 sayı ve 9.1 asist ortalamaları yakaladı.

Harden'ın 2025–26 sezonu için 36.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor ve kararını 29 Haziran'a kadar vermesi gerekiyor.


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