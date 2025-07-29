Francesco Totti'nin oğlu 19 yaşında futboldan emekli oldu!

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'nin 19 yaşındaki oğlu Cristian Totti, henüz profesyonel kariyerine tam anlamıyla başlamadan futbolu bıraktığını açıkladı.



Genç oyuncunun bu kararı almasında en büyük etkenin, babası Francesco Totti'nin soyadının getirdiği büyük beklenti ve baskı olduğu ifade ediliyor. Cristian Totti, sosyal medyada hem fiziksel görünümüyle ilgili aşağılayıcı yorumlara hem de sürekli babasıyla yapılan karşılaştırmalara maruz kalmıştı.



ARALIK 2024'TE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Cristian, son olarak Serie C ekiplerinden Olbia'da forma giyerken, yaşadığı yoğun psikolojik baskı nedeniyle Aralık 2024'te kulübüyle olan sözleşmesini feshetmişti. O tarihten bu yana futboldan uzak kalan genç oyuncu, artık sahalara dönmeme kararı aldı.Cristian'ın Olbia'daki eski teknik direktörü, genç Totti hakkında şu ifadeleri kullandı:Her ne kadar aktif futbol kariyerine son verse de Cristian Totti, futboldan tamamen uzak kalmayacak. Babası Francesco Totti'nin kurduğu "Totti Futbol Okulu"nda görev alacak olan genç isim, burada genç yetenekleri keşfetmek için çalışacak.Okulda Cristian'a, amcası Riccardo Totti ve genel menajer Claudio D'Ulisse eşlik edecek.