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Formula 1, Türkiye'ye dönebilir!

Madrid Grand Prix'si riske girerse, Türkiye devreye girmeye hazır. İstanbul Park için uzun vadeli F1 planları yapan TOSFED, devlet garantisiyle harekete geçti.

calendar 30 Temmuz 2025 17:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Formula 1, Türkiye'ye dönebilir!
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2026 Formula 1 takvimine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Üçlertoprağı, Türkiye'nin Madrid Grand Prix'si tamamlanmazsa bu yarışın yerine geçmeye hazır olduğunu Motorsport.com'dan Pedro Fermin'e özel olarak duyurdu.

Geçtiğimiz hafta açıklanan 2026 takviminde, 13 Eylül'de ilk kez düzenlenmesi planlanan Madrid Grand Prix'si yer alıyor. 5.4 kilometre uzunluğunda ve 22 virajdan oluşan kentsel pistin inşaatı sürse de, bitiş tarihi olarak 30 Mayıs 2026 gösteriliyor. Ancak FIA'nın zorlu homologasyon süreci ve projeye karşı artan yerel siyasi muhalefet, yarışın akıbetini belirsiz hale getiriyor.


Bu gelişmeler ışığında, Türkiye yarışa ev sahipliği yapmak için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. İstanbul Park pisti artık TOSFED tarafından yönetilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle yarışın takvime kalıcı olarak eklenmesi hedefleniyor.

"Biz tek yarışlık bir çözüm aramıyoruz. Uzun vadeli bir anlaşma istiyoruz. Devlet bu projeye tam garanti veriyor ve tüm maliyetleri karşılamaya hazır," diyen Üçlertoprağı, Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

Yaklaşık 85 milyonluk nüfusu, 1,2 milyonluk yıllık otomotiv pazarı ve genç nüfusun spora olan ilgisiyle Türkiye, Formula 1 için stratejik ve ticari açıdan cazip bir konumda bulunuyor.

LOJİSTİK AVANTAJI DA ÖNE ÇIKIYOR

Madrid GP'sinin Monza ve Azerbaycan etapları arasında konumlanması nedeniyle, Türkiye veya bir başka Avrupa pisti olan Imola, takvime geçişte lojistik açıdan büyük zorluk yaratmıyor. Ancak Imola'nın, 2023'te sel felaketi nedeniyle iptal edilen yarışının ardından henüz takvime geri dönüş garantisi bulunmuyor.

TOSFED, FOM'un yıllık 60 milyon Euro'luk bedelini ödemeye hazır olduklarını açıklarken, Imola'nın ise Avrupa içi dönüşümlü bir takvim için görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

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