Formula 1'den dev gelir: 1.5 milyar dolar

Formula 1'in yeni pistlerinden olan ve geçtiğimiz sezon takvime eklenen Las Vegas Grand Prix'inin getirdiği ekonomik katkı belli oldu.



1.5 MİLYAR DOLAR



Amerikan basınında çıkan haberlere göre Formula 1'in getirdiği toplam ekonomik etki tam 1.5 milyar dolar olarak açıklandı.



1.5 milyar doların yarısından fazla olan 884 milyonluk gelir sadece ziyaretçi harcamalarından geldi.



FIA'nın altyapı harcaması 88 milyon dolar olurken, yerel işçilerin kazandığı ücret ise toplamda 52 milyon doları buldu.





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