Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 9 Kasım'da yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 09.511 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.Britanyalı pilotun 0.174 saniye arkasında yer alan Kimi Antonelli (Mercedes) ikinci olurken, 0.294 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncü sıraya yerleşti. Son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen ise sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve yarınki yarışa 16. sıradan başlayacak.Brezilya Grand Prix'sinde bugün yapılan sprint yarışını da Norris kazanmıştı.Yarış, 9 Kasım'da TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.