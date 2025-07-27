27 Temmuz
Anderlecht-Westerlo
5-2
27 Temmuz
OH Leuven-Sporting Charleroi
2-2
27 Temmuz
Club Brugge-Genk
2-1
27 Temmuz
St.Truiden-Gent
3-1
27 Temmuz
Lugano-Thun
1-2
27 Temmuz
Lausanne-Winterthur
3-2
27 Temmuz
CSKA Moskova-FK Akhmat
2-1
27 Temmuz
FC Orenburg-Dynamo Makhachkala
1-1
27 Temmuz
Kazan-Zenit St. Petersburg
2-2

Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinde, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri birinci oldu.

calendar 27 Temmuz 2025 20:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Belçika'nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde düzenlenen yarış, 44 tur üzerinden yapıldı.

Yarış, yağış nedeniyle yaklaşık 80 dakika gecikmeyle başladı.


İkinci sırada başladığı yarışı 1 saat 25 dakika 22.601 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun 6. zaferini elde etti.

Belçika Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayan McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin 3.415 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 20.185 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 3 Ağustos Pazar günü koşulacak.

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. George Russell (Büyük Britanya): 157

5. Charles Leclerc (Monako): 139

- Takımlar:

1. McLaren: 516

2. Ferrari: 248

3. Mercedes: 220

4. Red Bull: 192

5. Williams: 70

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.