Florian Wirtz'ten Premier Lig'de siftah yok!

Brentford yenilgisiyle birlikte Premier Lig'de üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Liverpool'da en çok tartışılan konulardan biri de Florian Wirtz'in performansı oldu.



Liverpool forması altında Premier Lig'de 9 maçta süre bulan Alman yıldız, bu karşılaşmalarda skora katkı sağlayamadı.



Bayer Leverkusen'e ödenen 125 milyon euro'luk bonservisin ardından Wirtz'in ligdeki bu performansı, Alman yıldız için eleştirileri de iyice yükseltti.



22 yaşındaki futbolcu, Liverpool forması altında toplamda ise 13 maçta 3 asist yaptı.



