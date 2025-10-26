27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Florian Wirtz'ten Premier Lig'de siftah yok!

Liverpool'un yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den önemli bir bonservisle kadrosuna kattığı Florian Wirtz, Premier Lig'de sessizliğe büründü. Alman futbolcu, süre bulduğu 9 Premier Lig maçında skora katkı sağlayamadı.

calendar 26 Ekim 2025 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Florian Wirtz'ten Premier Lig'de siftah yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brentford yenilgisiyle birlikte Premier Lig'de üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Liverpool'da en çok tartışılan konulardan biri de Florian Wirtz'in performansı oldu.

Liverpool forması altında Premier Lig'de 9 maçta süre bulan Alman yıldız, bu karşılaşmalarda skora katkı sağlayamadı.

Bayer Leverkusen'e ödenen 125 milyon euro'luk bonservisin ardından Wirtz'in ligdeki bu performansı, Alman yıldız için eleştirileri de iyice yükseltti.

22 yaşındaki futbolcu, Liverpool forması altında toplamda ise 13 maçta 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.