Florentino Perez'den Barcelona ve İspanyol hakemlerine tepki!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İspanya'daki hakemlik sistemine ve özellikle Negreira davasına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.
Barcelona'nın eski hakem komitesi başkan yardımcısı Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemelere dikkat çeken Perez, durumun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
"Barcelona'nın, hangi sebeple olursa olsun, hakemlerin başkan yardımcısına 17 yıl boyunca 8 milyon eurodan fazla ödeme yapması normal değil" diyen Perez, Negreira'nın sistemde çok kritik bir görevde bulunduğunu hatırlattı. "Hakemlerin terfi ve düşüşlerini bildiren kişiydi. Bu dönem, tesadüf olarak Barcelona'nın İspanya'daki en başarılı yıllarıyla örtüşüyor" ifadelerini kullandı.
"DAVAYA MÜDAHİL OLMAYAN TEK KULÜBÜZ"
Perez, Real Madrid'in davaya müdahil olan tek kulüp olduğunu vurgulayarak dört farklı Barcelona başkanının yıllarca bu ödemeleri sürdürdüğünü dile getirdi. Hakem Kurulu Başkanı Fran Soto'nun "konunun kapanması" yönündeki açıklamalarını da hedef alan Pérez, "Kim bunu unutacak? Hakemlerin çoğu hâlâ görevde ve bu durum tarafsız davranmalarını engelliyor" dedi.
Perez, yakın tarihten de bir örnek vererek, "Kupa finali öncesinde maçın hakeminin, Real Madrid'e karşı önlem alacaklarını söylemesi nasıl mümkün olabilir? Bu hakemin derhal görevden alınması gerekirdi" sözleriyle tepkisini gösterdi.
"BAŞARISIZ BİR GİRİŞİM DAHA!"
Konuşmasının bir bölümünde LaLiga Başkanı Javier Tebas'ı da hedef alan Perez, NFL'in Madrid'de düzenlediği etkinliğin mükemmel olduğunu ancak LaLiga'nın Miami'de oynatmak istediği maç için aynı şeyin söylenemeyeceğini belirtti: "Ne kulüplerden, ne oyunculardan, ne de UEFA'dan destek vardı. Yine kulüplere danışılmadan dayatılmak istenen başarısız bir projeydi"
"İSPANYOL HAKEMLİĞİ UTANÇ VERİCİ"
Perez, İspanyol hakemliğinin uluslararası alanda da geride kaldığını söyleyerek, "Dünya Kulüpler Kupası için seçilen 35 hakem arasında tek bir İspanyol'un bile olmaması futbolumuz adına utanç verici" dedi.
"LALIGA, PROJELERİ BİZE ZARAR VERMEK İÇİN DESTEKLEDİ"
Eleştirilerini medya ve kurumlara da genişleten Perez, LaLiga'nın bazı medya kuruluşlarına maddi destek verdiğini öne sürdü. "Bu projelerden bazıları yalnızca Real Madrid'i hedef almak için kuruldu. Relevo örneğinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Ayrıca bu desteklerin şeffaf olmadığını söyleyen Perez, "Tebas, bu harcamalara dair bilgi vermeyi reddediyor" diyerek tepki gösterdi.
