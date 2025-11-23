Florentino Perez'den Barcelona ve İspanyol hakemlerine tepki!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İspanya'daki hakemlik sistemine ve özellikle Negreira davasına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.Barcelona'nın eski hakem komitesi başkan yardımcısı Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemelere dikkat çeken Perez, durumunolduğunu söyledi.diyen Perez, Negreira'nın sistemde çok kritik bir görevde bulunduğunu hatırlattı.ifadelerini kullandı.Perez, Real Madrid'in davaya müdahil olan tek kulüp olduğunu vurgulayarak dört farklı Barcelona başkanının yıllarca bu ödemeleri sürdürdüğünü dile getirdi. Hakem Kurulu Başkanı Fran Soto'nunyönündeki açıklamalarını da hedef alan Pérez,dedi.Perez, yakın tarihten de bir örnek vererek,sözleriyle tepkisini gösterdi.Konuşmasının bir bölümünde LaLiga Başkanı Javier Tebas'ı da hedef alan Perez, NFL'in Madrid'de düzenlediği etkinliğin mükemmel olduğunu ancak LaLiga'nın Miami'de oynatmak istediği maç için aynı şeyin söylenemeyeceğini belirtti:Perez, İspanyol hakemliğinin uluslararası alanda da geride kaldığını söyleyerek,dedi.Eleştirilerini medya ve kurumlara da genişleten Perez, LaLiga'nın bazı medya kuruluşlarına maddi destek verdiğini öne sürdü.diyerek tepki gösterdi.