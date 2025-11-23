23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-045'
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
2-070'
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
0-151'
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Florentino Perez'den Barcelona ve İspanyol hakemlerine tepki!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Genel Kurul'da yaptığı açıklamalarda Barcelona, hakemleri ve La Liga Başkanını hedef aldı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İspanya'daki hakemlik sistemine ve özellikle Negreira davasına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın eski hakem komitesi başkan yardımcısı Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemelere dikkat çeken Perez, durumun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Barcelona'nın, hangi sebeple olursa olsun, hakemlerin başkan yardımcısına 17 yıl boyunca 8 milyon eurodan fazla ödeme yapması normal değil" diyen Perez, Negreira'nın sistemde çok kritik bir görevde bulunduğunu hatırlattı. "Hakemlerin terfi ve düşüşlerini bildiren kişiydi. Bu dönem, tesadüf olarak Barcelona'nın İspanya'daki en başarılı yıllarıyla örtüşüyor" ifadelerini kullandı.


"DAVAYA MÜDAHİL OLMAYAN TEK KULÜBÜZ"

Perez, Real Madrid'in davaya müdahil olan tek kulüp olduğunu vurgulayarak dört farklı Barcelona başkanının yıllarca bu ödemeleri sürdürdüğünü dile getirdi. Hakem Kurulu Başkanı Fran Soto'nun "konunun kapanması" yönündeki açıklamalarını da hedef alan Pérez, "Kim bunu unutacak? Hakemlerin çoğu hâlâ görevde ve bu durum tarafsız davranmalarını engelliyor" dedi.

Perez, yakın tarihten de bir örnek vererek, "Kupa finali öncesinde maçın hakeminin, Real Madrid'e karşı önlem alacaklarını söylemesi nasıl mümkün olabilir? Bu hakemin derhal görevden alınması gerekirdi" sözleriyle tepkisini gösterdi.

"BAŞARISIZ BİR GİRİŞİM DAHA!"

Konuşmasının bir bölümünde LaLiga Başkanı Javier Tebas'ı da hedef alan Perez, NFL'in Madrid'de düzenlediği etkinliğin mükemmel olduğunu ancak LaLiga'nın Miami'de oynatmak istediği maç için aynı şeyin söylenemeyeceğini belirtti: "Ne kulüplerden, ne oyunculardan, ne de UEFA'dan destek vardı. Yine kulüplere danışılmadan dayatılmak istenen başarısız bir projeydi"

"İSPANYOL HAKEMLİĞİ UTANÇ VERİCİ"

Perez, İspanyol hakemliğinin uluslararası alanda da geride kaldığını söyleyerek, "Dünya Kulüpler Kupası için seçilen 35 hakem arasında tek bir İspanyol'un bile olmaması futbolumuz adına utanç verici" dedi.

"LALIGA, PROJELERİ BİZE ZARAR VERMEK İÇİN DESTEKLEDİ"

Eleştirilerini medya ve kurumlara da genişleten Perez, LaLiga'nın bazı medya kuruluşlarına maddi destek verdiğini öne sürdü. "Bu projelerden bazıları yalnızca Real Madrid'i hedef almak için kuruldu. Relevo örneğinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Ayrıca bu desteklerin şeffaf olmadığını söyleyen Perez, "Tebas, bu harcamalara dair bilgi vermeyi reddediyor" diyerek tepki gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
5 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
