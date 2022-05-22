Fırat Aydınus'un hakemlik kariyeri sona erdi!

85 GÜN SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Fırat Aydınus, Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçıyla hakemlik kariyerini noktaladı.48 yaşındaki başarılı hakem profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çaldı.Aydınus maç sonu yardımcı hakemler ile Fatih Karagümrük Teknik sorumlusu Volkan Demirel ile vedalaştı.MHK, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu bazı hakemleri liste dışında bırakmış ancak Tahkim Kurulu 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. MHK'de değişen yönetimin ardından Fırat Aydınus da görevine kavuşmuştu.