Fiorentina'dan Szymanski hamlesi

Fiorentina, Beşiktaş derbisine Fenerbahçeli Sebastian Szymanski için gözlemci gönderdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fiorentina'dan Szymanski hamlesi
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09 Aralık 2024 15:46
Jose Mourinho yönetiminde zirve için yarışı sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçireceği tahmin edilen sarı-lacivertli ekipte Sebastian Szymanski için teklif kapıda.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİLER

Foot Mercato'da yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Fiorentina, 15. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde Polonyalı futbolcuyu izlemek için Tüpraş Stadyumu'na gözlemci gönderdi. 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde 67. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Polonyalı yıldızın yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Fiorentina'lı yöneticiler, Beşiktaş maçında alınan raporlara göre Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 4 asist yapan Szymanski, Jose Mourinho'nun da en çok tercih ettiği isimlerden birisi oldu.

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