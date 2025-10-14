Filistinli çocuklar, A Milli Takım'la sahaya çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması öncesi duygu dolu anlar yaşandı.



Filistinli çocuklar, mücadele öncesinde milli futbolcularla birlikte sahaya çıkarak seremoniye katıldı. Ay-yıldızlı futbolcularla el ele yürüyen çocuklar, tribünlerden büyük alkış aldı.



Seremoninin ardından Filistinli çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerde yerlerini alarak karşılaşmayı izlemeye başladı. Tribünlerde açılan Türk ve Filistin bayraklarıyla stadyumda dostluk ve dayanışma mesajı verildi.



Kocaeli'deki karşılaşma, hem sportif hem de insani açıdan unutulmaz görüntülere sahne oldu.



