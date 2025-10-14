14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
0-04'
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
0-04'
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
0-05'
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
0-05'
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
0-05'
14 Ekim
İtalya-İsrail
0-03'
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-05'
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Filistinli çocuklar, A Milli Takım'la sahaya çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan'la oynadığı 2026 Dünya Kupası Eleme maçında Filistinli çocuklar, millî futbolcularla birlikte seremoniye çıkarak unutulmaz anlara imza attı.

calendar 14 Ekim 2025 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Filistinli çocuklar, A Milli Takım'la sahaya çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması öncesi duygu dolu anlar yaşandı.

Filistinli çocuklar, mücadele öncesinde milli futbolcularla birlikte sahaya çıkarak seremoniye katıldı. Ay-yıldızlı futbolcularla el ele yürüyen çocuklar, tribünlerden büyük alkış aldı.

Seremoninin ardından Filistinli çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerde yerlerini alarak karşılaşmayı izlemeye başladı. Tribünlerde açılan Türk ve Filistin bayraklarıyla stadyumda dostluk ve dayanışma mesajı verildi.

Kocaeli'deki karşılaşma, hem sportif hem de insani açıdan unutulmaz görüntülere sahne oldu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
