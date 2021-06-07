Filenin Sultanları 7 maç sonra yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları 7 maç sonra yenildi
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07 Haziran 2021 16:29
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 yenildi.

Ligde 7 maç sonra kaybeden ay-yıldızlılar, 3. haftanın 3. maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)

Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Simge Şebnem Aköz, Tuğba Şenoğlu, Aslı Kalaç, Kübra Çalışkan)

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, J. Martinez, Mambru, B. Martinez, Valdez, Marte (Castillo, De La Cruz, Eve)

Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25

Süre: 130 dakika (30, 35, 35, 30)

 

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