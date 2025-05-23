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Filenin Aslanları Hollanda'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile iki özel maç oynayacak. Ay-yıldızlılar, Ede ve Rotterdam'da sahaya çıkacağı karşılaşmalarla turnuva öncesi son durumunu test edecek.

calendar 23 Mayıs 2025 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 16:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Aslanları Hollanda'da
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile iki karşılaşma yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Hollanda'nın Ede ve Rotterdam kentlerindeki özel maçlarda sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar ile Hollanda Milli Takımı arasındaki karşılaşmaların ilki, yarın TSİ 18.00'de, diğeri ise 25 Mayıs Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Adis Lagumdzija

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu


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