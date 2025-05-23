Filenin Aslanları Hollanda'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile iki karşılaşma yapacak.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Hollanda'nın Ede ve Rotterdam kentlerindeki özel maçlarda sahaya çıkacak.



Ay-yıldızlılar ile Hollanda Milli Takımı arasındaki karşılaşmaların ilki, yarın TSİ 18.00'de, diğeri ise 25 Mayıs Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.



Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin



Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Adis Lagumdzija



Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija



Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer



Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu



