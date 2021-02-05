FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı

Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu gruplarında maç programı belli oldu.
Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar 2 Mart Salı günü başlayıp, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.
Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li Final'de mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi belirlendi.
Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ'ın, İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon ve İtalya'nın Happy Casa Brindisi ekipleryle I Grubu'nda, Türk Telekom'un ise Fransa'dan SIG Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve Rusya'dan Nizhny Novgorod takımlarıyla K Grubu'nda karşılaşacağı organizasyonda Türk temsilcilerinin maç programları şöyle:
- I Grubu
3 Mart Çarşamba: Pınar Karşıyaka-TOFAŞ
9 Mart Salı: Happy Casa Birindisi-Pınar Karşıyaka
10 Mart Çarşamba: TOFAŞ-Hapoel Unet-Credit Holon
16 Mart Salı: Happy Casa Birindisi-TOFAŞ
17 Mart Çarşamba: Hapoel Unet-Credit Holon-Pınar Karşıyaka
23 Mart Salı: Pınar Karşıyaka-Hapoel Unet-Credit Holon
24 Mart Çarşamba: TOFAŞ-Happy Casa Birindisi
30 Mart Salı: TOFAŞ-Pınar Karşıyaka
6 Nisan Salı: Hapoel Unet-Credit Holon-TOFAŞ, Pınar Karşıyaka-Happy Casa Birindisi
- K Grubu:
2 Mart Salı: Türk Telekom-SIG Strasbourg
10 Mart Çarşamba: AEK-Türk Telekom
17 Mart Çarşamba: Türk Telekom-Nizhny Novgorod
24 Mart Çarşamba: Nizhny Novgorod-Türk Telekom
31 Mart Çarşamba: Türk Telekom-AEK
7 Nisan Çarşamba: SIG Strasbourg-Türk Telekom
Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar 2 Mart Salı günü başlayıp, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.
Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li Final'de mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi belirlendi.
Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ'ın, İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon ve İtalya'nın Happy Casa Brindisi ekipleryle I Grubu'nda, Türk Telekom'un ise Fransa'dan SIG Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve Rusya'dan Nizhny Novgorod takımlarıyla K Grubu'nda karşılaşacağı organizasyonda Türk temsilcilerinin maç programları şöyle:
- I Grubu
3 Mart Çarşamba: Pınar Karşıyaka-TOFAŞ
9 Mart Salı: Happy Casa Birindisi-Pınar Karşıyaka
10 Mart Çarşamba: TOFAŞ-Hapoel Unet-Credit Holon
16 Mart Salı: Happy Casa Birindisi-TOFAŞ
17 Mart Çarşamba: Hapoel Unet-Credit Holon-Pınar Karşıyaka
23 Mart Salı: Pınar Karşıyaka-Hapoel Unet-Credit Holon
24 Mart Çarşamba: TOFAŞ-Happy Casa Birindisi
30 Mart Salı: TOFAŞ-Pınar Karşıyaka
6 Nisan Salı: Hapoel Unet-Credit Holon-TOFAŞ, Pınar Karşıyaka-Happy Casa Birindisi
- K Grubu:
2 Mart Salı: Türk Telekom-SIG Strasbourg
10 Mart Çarşamba: AEK-Türk Telekom
17 Mart Çarşamba: Türk Telekom-Nizhny Novgorod
24 Mart Çarşamba: Nizhny Novgorod-Türk Telekom
31 Mart Çarşamba: Türk Telekom-AEK
7 Nisan Çarşamba: SIG Strasbourg-Türk Telekom