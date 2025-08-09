Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda Ligi'nin ilk haftasında sahasında NAC Breda'yı konuk etti.



De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri mücadelenin 3. dakikasında Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda kaydetti.



Bu sonuçla birlikte lige 3 puanla başlayan Feyenoord, averajla ikinci sırada konumlandı.



Feyenoord, temsilcimiz Fenerbahçe ile 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da karşılaşacak. Hollanda ekibi, ilk karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazanmıştı.



VAN PERSIE 4 OYUNCUSUNU DİNLENDİRDİ



Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de süre alan sol bek Jordan Bos, orta saha Quinten Timber ve In-Beom Hwang ile sol kanat Leo Sauer, NAC Breda mücadelesine ilk 11'de başlamadı.





