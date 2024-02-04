Feyenoord 3 puanı tek golle aldı

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında Feyenoord deplasmanda AZ Alkmaar'ı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord 3 puanı tek golle aldı
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04 Şubat 2024 18:26
Eredivisie 20. hafta karşılaşmasında Feyenoord konuk olduğu AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etti.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Mats Wieffer kaydetti.

Feyenoord bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, AZ Alkmaar ise 35 puanda kaldı.

Feyenoord bir sonraki karşılaşmasında Sparta Rotterdam'ı ağırlarken, AZ Alkmaar deplasmanda Almere City'e konuk olacak.

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