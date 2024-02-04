Eredivisie 20. hafta karşılaşmasında Feyenoord konuk olduğu AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etti.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Mats Wieffer kaydetti.
Feyenoord bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, AZ Alkmaar ise 35 puanda kaldı.
Feyenoord bir sonraki karşılaşmasında Sparta Rotterdam'ı ağırlarken, AZ Alkmaar deplasmanda Almere City'e konuk olacak.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Mats Wieffer kaydetti.
Feyenoord bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, AZ Alkmaar ise 35 puanda kaldı.
Feyenoord bir sonraki karşılaşmasında Sparta Rotterdam'ı ağırlarken, AZ Alkmaar deplasmanda Almere City'e konuk olacak.