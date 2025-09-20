Fethiyespor seri için sahada

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde sonuncu Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenip ilk galibiyetini alan Fethiyespor 21 Eylül Pazar günü deplasmanda 1461 Trabzon'un rakibi olacak.



Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Levent Gümüşdere görev yapacak.



Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Hem ligde Yeni Malatyaspor'u yenip ilk kez kazandık hem de hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf olduk. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek adına önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz de 1 puan üzerimizde yer alıyor. Amacımız seriyi devam ettirmek ve üst sıralara tırmanmak" dedi.



