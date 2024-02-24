Fernando Santos'un hedefi deplasman şanssızlığını yıkmak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, göreve geldiğinden bu yana ligde 3 deplasman maçına çıktı, bunlardan sadece bir puan çıkarırken, takım gol bile atamadı. Portekizli çalıştırıcı, İstanbulspor maçıyla bu şanssızlığı yıkmak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'un hedefi deplasman şanssızlığını yıkmak!
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24 Şubat 2024 11:44
Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör krizi sonrasında göreve getirilen Avrupa'nın ünlü isimlerinden Fernando Santos, İstanbulspor ile yarın oynanacak karşılaşmayla şanssızlık zincirini kırmak istiyor.

Portekizli çalıştırıcı, görev geldiğinden bu yana ligde çıktığı üç deplasmandan da galibiyet almayı başaramadı. Biri golsüz Kayserispor beraberliği olmak üzere, Pendikspor'a 4-0 ile boyun eğen Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, daha sonra dış sahada oynanan Sivasspor karşılaşmasından da 1-0'lık skorla ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın teknik patronunun tek tesellisi Ziraat Türkiye Kupası'nda oldu. Sergen Yalçın idaresindeki Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Antalyaspor'u 2-1 ile geçti.

Karşılaşmanın taktiğini uygulatan Fernando Santos'un yine savunma tedbirini elden bırakmadığı, ancak daha üretken bir futbol oynatmayı amaçladığı öğrenildi. 

 
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