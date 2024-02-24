Fernando Santos'un hedefi deplasman şanssızlığını yıkmak!

'ta yaşanan teknik direktör krizi sonrasında göreve getirilen Avrupa'nın ünlü isimlerinden, İstanbulspor ile yarın oynanacak karşılaşmaylaPortekizli çalıştırıcı, görev geldiğinden bu yana ligde çıktığı üç deplasmandan da galibiyet almayı başaramadı. Biri golsüz Kayserispor beraberliği olmak üzere, Pendikspor'a 4-0 ile boyun eğen Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, daha sonra dış sahada oynanan Sivasspor karşılaşmasından da 1-0'lık skorla ayrılmıştı.Beşiktaş'ın teknik patronunun tek tesellisi Ziraat Türkiye Kupası'nda oldu. Sergen Yalçın idaresindeki Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Antalyaspor'u 2-1 ile geçti.Karşılaşmanın taktiğini uygulatan Fernando Santos'un yine savunma tedbirini elden bırakmadığı, ancak daha üretken bir futbol oynatmayı amaçladığı öğrenildi.