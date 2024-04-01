Fernando Santos'un hedefi 24 puan

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, kalan 8 haftada 24 puan alacaklarına inanıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'un hedefi 24 puan
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01 Nisan 2024 08:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de kalan 8 maçı kazanacak güçleri olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ile yaptığı görüşmede, "Zor bir dönemde takımın başına geldim. Kadro dışı isimler, sakatlar vardı... Ama artık bu sıkıntılı günler geride kaldı, ideal kadromuza kavuştuk diyebilirim. Bu kadroya inanıyorum. Kalan sekiz maçta 24 puan alabilecek güçteyiz" dedi.

Beşiktaş'ın başında ligde 11, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 14 maça çıkan Fernando Santos, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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