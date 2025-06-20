Fermin Lopez ile Suudi Arabistan kulüpleri ve Bayern Münih büyük bir ilgi gösteriyor.



ESPN'nin haberine göre Suudi Arabistan kulüplerinin genç oyuncuya yoğun bir ilgisi var. Fermin'in adı aynı zamanda Alman devi Bayern Münih ile de geçiyor.



Barcelona ve Fermin Lopez, şu an gelen teklifler ile ilgilenmiyorlar. İki tarafın da önceliği birbiri ile devam etmek.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ



Barcelona ile 46 maça çıkan Fermin Lopez, 8 gol atarken 10 kez asist sevinci yaşadı.