Ferhat Gündoğdu'dan yabancı VAR için yeni açıklama

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bu hafta sonu itibarıyla yürürlüğe girecek olan yabancı VAR hakemi uygulaması hakkında açıklamada bulundu.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ferhat Gündoğdu'dan yabancı VAR için yeni açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 19:21
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bu hafta sonu itibarıyla yürürlüğe girecek olan yabancı VAR hakemi uygulaması hakkında açıklamada bulundu.

Ersin Düzen'in haberine göre Gündoğdu, "Yabancı VAR uygulamasına bu hafta sonu Süper Lig'deki tüm maçlarda uygulanacak şekilde hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHK'nin aldığı karara göre 20. hafta itibarıyla Süper Lig'de oynanacak tüm maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görev yapacağı açıklanmıştı.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery