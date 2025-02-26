Ferguson'lu Rangers ilk sınavına çıkıyor

İskoç ekibi, hafta sonunda aldığı St. Mirren yenilgisi sonrası teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı. Takımın başına geçici olarak kulübün marka isimlerinden Barry Ferguson getirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ferguson'lu Rangers ilk sınavına çıkıyor
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26 Şubat 2025 08:55
Son güncelleme 26 Şubat 2025 08:58
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Rangers, bu kez yeni bir sayfa açacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, St. Mirren karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı. İskoç ekibi, kulübün önemli isimlerinden Barry Ferguson'u geçici olarak takımın başına getirdi.

Bugüne kadar teknik direktörlük kariyerinde üst düzey deneyimi olmayan Ferguson, bu akşam Rangers'ın başında ilk kez sahaya çıkacak.

İskoçya Premiership'te Kilmarnock deplasmanında kritik bir mücadele verecek Rangers, yeni hocasıyla nasıl bir başlangıç yapacağı merak konusu. Sarı-lacivertli teknik heyet, bu maçı yakından takip edecek.


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