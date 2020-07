Fenerbahçe'nin Perotti transferinde tek korkusu

Kanatlara iki takviye planlayan Fenerbahçe'nin AS Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptığı bildirildi. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler halen devam ediyor. Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen Diego Perotti'yi gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor. Bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakıyor. İtalya'dan da talipleri olan 31 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, kulübünde 2.8 milyon euro net ücret kazandığı ifade edildi.



ÇOK SIK SAKATLANIYOR!



Genoa'dan 2016 yılında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan kanat oyuncusu, bu sezon 21 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Perotti'nin kabarık sakatlık geçmişi tek can sıkan nokta. Arjantinli futbolcu, son iki sezonda başta adale olmak üzeri baldır, kas, karın ve bilek rahatsızlıkları nedeniyle tam 37 maç kaçırdı. Transfer gerçekleşirse tangocunun sıkı sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.



10 NUMARA DA OYNUYOR



Topla dripling yapmayı ve adam eksiltmeyi seven Diego Perotti, iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynuyor. Serie A'da 144 maça çıkan ve 29 gol+25 asistlik performans sergileyen tangocu, Sevilla formasıyla boy gösterdiği La Liga'da da 116 maçta 9 gol atıp, 19 asist gerçekleştirdi.