Fenerbahçe'nin Mert Çetin ve Juan Jesus planı

Yeni sezon öncesi savunmanın her bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor… Sarı-Lacivertliler'in listesinde Roma formasını giyen iki futbolcu ön plana çıkmış durumda. Yönetim hem Mert Çetin hem de Juan Jesus için girişimlere hız verdi.
4 İTALYAN DA PEŞİNDE!
İsmi Galatasaray ile de anılan Mert için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe hem İtalyanlar hem de milli futbolcudan yanıt bekliyor. Mert'i Serie A'dan 4 kulübün de istediği ifade ediliyor.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Yönetim, Roma ile 1 yıl sözleşmesi olan Jesus'u ise bonservisiyle almayı planlıyor. 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoperin menajeriyle de görüşüyor.
EN GEÇ BU AY SONUNA KADAR
Bu kez dış transferde elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi bu ayın sonuna kadar Mert Çetin ve Juan Jesus'un transferinden olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı hedefliyor.
SEZON BAŞI ELDEN KAÇTI
Fenerbahçe sezon başında Mert'in transferinden son anda vazgeçmiş, milli futbolcu da G.Birliği'nden Roma'ya gitmişti.
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4 İTALYAN DA PEŞİNDE!
İsmi Galatasaray ile de anılan Mert için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe hem İtalyanlar hem de milli futbolcudan yanıt bekliyor. Mert'i Serie A'dan 4 kulübün de istediği ifade ediliyor.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Yönetim, Roma ile 1 yıl sözleşmesi olan Jesus'u ise bonservisiyle almayı planlıyor. 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoperin menajeriyle de görüşüyor.
EN GEÇ BU AY SONUNA KADAR
Bu kez dış transferde elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi bu ayın sonuna kadar Mert Çetin ve Juan Jesus'un transferinden olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı hedefliyor.
SEZON BAŞI ELDEN KAÇTI
Fenerbahçe sezon başında Mert'in transferinden son anda vazgeçmiş, milli futbolcu da G.Birliği'nden Roma'ya gitmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın