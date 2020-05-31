Fenerbahçe'nin Mert Çetin ve Juan Jesus planı

Yeni sezon öncesi savunmanın her bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor… Sarı-Lacivertliler'in listesinde Roma formasını giyen iki futbolcu ön plana çıkmış durumda. Yönetim hemhem deiçin girişimlere hız verdi.İsmi Galatasaray ile de anılan Mert için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe hem İtalyanlar hem de milli futbolcudan yanıt bekliyor. Mert'i Serie A'dan 4 kulübün de istediği ifade ediliyor.Yönetim, Roma ile 1 yıl sözleşmesi olan Jesus'u ise bonservisiyle almayı planlıyor. 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoperin menajeriyle de görüşüyor.Bu kez dış transferde elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi bu ayın sonuna kadar Mert Çetin ve Juan Jesus'un transferinden olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı hedefliyor.Fenerbahçe sezon başında Mert'in transferinden son anda vazgeçmiş, milli futbolcu da G.Birliği'nden Roma'ya gitmişti.