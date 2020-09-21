Fenerbahçe'nin gözdesi, Bundesliga'ya gitti!

Transferde adı Fenerbahçe'yle de anılan Dimitrios Limnios, Bundesliga'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Fenerbahçe'nin gözdesi, Bundesliga'ya gitti!
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21 Eylül 2020 17:06
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan PAOK'un kanat oyuncusu Dimitrios Limnios, Bundesliga ekiplerinden Köln'e transfer oldu.

Alman ekibi, 22 yaşındaki futbolcu için PAOK'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek.

Genç oyuncu PAOK'a veda ederken, "Her şeyi özleyeceğim. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, personele, bu harika geçen yıllar için teşekkürler" dedi.

Yunanistan Milli Takımı'nda da oynayan Limnios, PAOK'ta 112 maça çıktı ve 10 gol, 14 asistlik performans sergiledi.



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