Fenerbahçe'nin 'eski transfer harekatı' mahkemede!

Fenerbahçe'nin 2015 yılındaki "transfer operasyonu", Brezilya'da 5 yıl sonra yargıya taşındı.



Menajer Joseph Lee'nin sahibi olduğu Kirin Soccer Menajerlik Şirketi, Fenerbahçe'ye götürmek için anlaşma yaptığı Luis Fabiano'nun kulübü Sao Paulo tarafından Çin Ligi ekibi Tianjin Quanjian'a gönderilmesi nedeniyle kaybettiği parayı istedi.



O dönemde şirketin, Fenerbahçe'den 350 bin euro ön ödeme garantisi aldığı ve komisyon olarak hakları olan 35 bin euroyu alamadıkları kaydedildi.



Sao Paulo'nun, Luis Fabiano için başka bir kulüpten teklif almaları durumunda Fenerbahçe'yi haberdar etmek zorunda oldukları ve bunu da yapmadıkları için sarı-lacivertlilerin oyuncuyu elinden kaçırdığı belirtildi.



Şirketin transfer gerçekleşmese bile görüşmeleri yürüttüğü için hak ettikleri 35 bin euroyu almak istediği ve olayı mahkemeye taşıdığı ifade edildi.



Tianjin Quanjian'da 29 maça çıkan Fabiano, 23 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



