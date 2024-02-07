Fenerbahçeli yıldızlar Avrupa basınında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kanarya'da golleri Cengiz Ünder ile Michy Batshuayi kaydetti.
İKİ OYUNCU GÜNDEM OLDU
Bu karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin gollerini atan iki oyuncu gündem oldu. Fransız basını onlar için övgü dolu sözlerle bahsetti.
''CENGİZ'İN SATILMASI BÜYÜK HATA''
Fransız basınından Leophoceen, Cengiz için "Zor durumda kaldığımızda Cengiz ile Alexis Sanchez gibi yetenekli oyunculara ihtiyacımız oluyor. 26 yaşındaki solak oyuncu Fenerbahçe'de parlıyor. Cengiz mükemmel bir seviyede oynuyor ve bu oyuncunun sarı-lacivertlilere satılması büyük bir hata." ifadelerine yer verdi.
''BATSHUAYI MÜKEMEL BİR İSİM''
Ayrıca Fransız basını Michy Batshuayi için ise yazısında "Mükemmel bir oyuncu, harika gol attı" kelimelerini kullandı.
İKİ OYUNCU GÜNDEM OLDU
Bu karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin gollerini atan iki oyuncu gündem oldu. Fransız basını onlar için övgü dolu sözlerle bahsetti.
''CENGİZ'İN SATILMASI BÜYÜK HATA''
Fransız basınından Leophoceen, Cengiz için "Zor durumda kaldığımızda Cengiz ile Alexis Sanchez gibi yetenekli oyunculara ihtiyacımız oluyor. 26 yaşındaki solak oyuncu Fenerbahçe'de parlıyor. Cengiz mükemmel bir seviyede oynuyor ve bu oyuncunun sarı-lacivertlilere satılması büyük bir hata." ifadelerine yer verdi.
''BATSHUAYI MÜKEMEL BİR İSİM''
Ayrıca Fransız basını Michy Batshuayi için ise yazısında "Mükemmel bir oyuncu, harika gol attı" kelimelerini kullandı.