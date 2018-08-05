Premier Lig olmazsa...

MUNDO DEPORTIVO: "F.BAHÇE VE G.SARAY"

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Yerry Mina'dan olumsuz cevap alınmasının ardından rota Barcelona'nın bir başka stoperi Marlon'a çevrildi.Katalan ekibinin Pique, Umtiti, Lenglet ve Vermaelen'den oluşan stoper rotasyonuna dahil olması zor görünen Brezilyalı oyuncu için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, Barcelona'dan gelecek cevabı beklemeye geçti.Barcelona'nın sezon öncesinde ABD'de oynadığı Tottenham ve Roma maçlarında çok iyi bir performans gösteren Marlon her iki karşılaşmada da pas hatası yapmadı.Teknik direktör Phillip Cocu'nun da geriden oyun kurma konusundaki kabiliyeti sebebiyle Marlon'un takıma katılmasını çok istediği ifade edilirken, Ali Koç ve Barcelona arasındaki sıcak ilişkiler Fenerbahçe'nin bu transferdeki elini güçlendiriyor.Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fransa Ligi takımlarından Nice'te geçiren Marlon ile Premier Lig takımlarından West Ham'ın da ilgilendiği biliniyor.22 yaşındaki oyuncunun gelişimini olumsuz etkilememesi için düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istediği ve 10 Ağustos'a kadar Premier Lig'e transfer olmazsa Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.Barcelona'ya 2017'de Brezilya ekibi Fluminense'den 5 milyon avroya transfer olan Marlon, geçen sezon Nice formasıyla 27 maçta yer aldı.İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Marlon Santos için Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.Genç futbolcunun, yeni sezonda Barcelona forması giymeyeceğine kesin gözüyle bakılırken futbolcunun menajeri de Barcelona ile transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya gitti.