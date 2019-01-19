ELİNİ ÇABUK TUT COMOLLİ

KİRALIK OYUNCU PEŞİNDE

Ersun Yanal'ın gelişiyle camiada yaşanan bahar havası kısa sürdü. Antalya'daki devre arası kampında güzel günlere ilk adımını atan Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a yenilmesinın ardından yine umutsuzluğa kapıldı. Bu durumdan çıkmak isteyen başkan Ali Koç, stoper, sol ve sağ açık, forvet arkası ve santrfor takviyelerinin zorunluğunu FB TV'de gözler önüne serse de bu konuda olumlu bir adım atılamadı.Takımın kalitesizliğinden şikayetçi olan taraftar isyan ederken, Fenerbahçe yönetimi transfer döneminin bitimine 12 gün kala sadece Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katabildi. Transferlerin kamp dönemine yetiştirilmemesi Ali Koç'u zor duruma sokarken, sezon başında da transfere geç kalan Damien Comolli bu kez elini çabuk tutması konusunda uyarıldı. Ancak Fransız futbol adamının elini de Finansal Fair Play bağlıyor…ERSUN Yanal'ın da transferin zor olduğunu söylemesi Fenerbahçe camiasını iyice karamsarlığa sürüklese de, Comolli kiralık oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Leicester City'den Adrien Silva için cevap bekleyen Sarı-Lacivertliler, Slimani-Soldado-Frey üçlüsüne alternatif bir forvet için de tüm imkanları zorluyor. West Ham United'da ayrılmayı planlayan Javier Hernandez (Chicharito) için girişlerine devam eden yönetim, gelecek hafta içinde en az bir oyuncuyu İstanbul'a getirecek.