Fenerbahçe'de pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe, bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve kulüpte pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



