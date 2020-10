Fenerbahçe'de Luiz Gustavo alarmı

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en kilit isimlerinin başında gelen Luiz Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasının ilk devresinde zorlu anlar yaşadı. Fener defansının da açıklarını kapatmaya çalışan Brezilyalı futbolcu, ilk 45 dakikanın son anlarında Trabzon'un hızlı atağında Abdülkadir Ömür'ü ceza sahasına girmeden faul yaparak durdurdu. Tehlikeli bir atağı engelleyen Gustavo, maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyarken, sarı kart görerek sınıra geldi.



Sambacı, haftaya Antalya deplasmanında kart görürse, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Gustavo genel performansıyla ise birçok övgü aldı. Gürcan Bilgiç, "Luiz Gustavo'ya verilen her kuruş helal olsun." sözlerine yer verirken Erman Toroğlu ise, " Şu bir gerçek... Fenerbahçe takımında Gustavo tam bir profesyonel. Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Her şeyi ile ama her şeyi ile takım için oynuyor. Ve arkadaşlarını ateşliyor. Yani onun için şöyle demek lazım; sonuna kadar Gustavo" sözlerine yer verdi