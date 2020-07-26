Fenerbahçe'de Harun Tekin kalede devleşti

Fenerbahçe'de sezonun son maçında Altay Bayındır'ın yerine forma giyen Harun Tekin, Rizespor karşısında oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Harun Tekin kalede devleşti
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26 Temmuz 2020 12:51
Sezonun son maçında Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır'ın yerine Harun Tekin forma giydi. Gelecek sezon takımda yer alıp almayacağı merak konusu olan Harun, Rizespor karşısında oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Özellikle ilk yarıda önemli kurtarışlara imzasını atan tecrübeli file bekçisinin yediği golde de yapacak bir şeyi yoktu. Harun, 90 dakikayı kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak tamamladı.



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