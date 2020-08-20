Fenerbahçe'de 3 oyuncu veda ediyor

Süper Lig'de 6 senedir zirveden uzak kalan ve bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.



Kanarya, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam'la sözleşme imzalamıştı. Kadroda büyük bir değişikliğe giden Sarı- La civertliler'de şimdi de gönderilecek isimler konuşulmaya başlandı.



Teklifler var



TFF'nin harcama limitlerinde değişiklik yapmaması sonrasında kaynak arayışı na geçen yönetim en azından kadro maliyetini düşürmeyi hedefliyor.



Bu doğrultuda teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Zanka, Nabil Dirar ve Michael Frey 'in gönderilmeleri kesinleşti. Frey'e Fransa, Dirar'a Belçika ve ülkesi Fas, Zanka'ya da Danimarka'dan teklifler olduğu öğrenildi.



