Fenerbahçe'de 3 oyuncu veda ediyor

Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli geçiyor. Harcama limitleri nedeniyle gelenler kadar gidenlerin de önemli olduğu Sarı Lacivertliler'de ilk etapta Zanka, Nabil Dirar ve Frey'in göndeerilmeleri kesinleşti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu veda ediyor
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20 Ağustos 2020 12:01
Süper Lig'de 6 senedir zirveden uzak kalan ve bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.

Kanarya, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam'la sözleşme imzalamıştı. Kadroda büyük bir değişikliğe giden Sarı- La civertliler'de şimdi de gönderilecek isimler konuşulmaya başlandı.

Teklifler var

TFF'nin harcama limitlerinde değişiklik yapmaması sonrasında kaynak arayışı na geçen yönetim en azından kadro maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Zanka, Nabil Dirar ve Michael Frey 'in gönderilmeleri kesinleşti. Frey'e Fransa, Dirar'a Belçika ve ülkesi Fas, Zanka'ya da Danimarka'dan teklifler olduğu öğrenildi.

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