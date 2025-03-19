Fenerbahçe yönetiminden Maximin kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Rangers ve Samsun maçılarının kadrosuna almadığı Allan Saint Maximin'in kendisini hedef alan paylaşımları sonrası Fransız kanat oyuncusuyla ilgili,EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil. "Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor" demişti.
MAXIMIN ÖZÜR DİLEMEZSE
Bu açıklama sonrasında Maximin ile Mourinho arasında ipler koptu. Konu hakkında Portekizli teknik adamla yönetim arasında bir görüşme yapıldı ve toplantıdan kadro dışı kararı çıktı. Maximin, özür dilemezse kadro dışı kalacak.
Ancak tecrübeli çalıştırıcının bu şekilde devam etmesi durumunda 27 yaşındaki futbolcuya mecbur kalmadıkça forma şansı vermeyi düşünmüyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Fransız futbolcu 3 gol, 4 asiste imza attı.
"Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil. "Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor" demişti.
MAXIMIN ÖZÜR DİLEMEZSE
Bu açıklama sonrasında Maximin ile Mourinho arasında ipler koptu. Konu hakkında Portekizli teknik adamla yönetim arasında bir görüşme yapıldı ve toplantıdan kadro dışı kararı çıktı. Maximin, özür dilemezse kadro dışı kalacak.
Ancak tecrübeli çalıştırıcının bu şekilde devam etmesi durumunda 27 yaşındaki futbolcuya mecbur kalmadıkça forma şansı vermeyi düşünmüyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Fransız futbolcu 3 gol, 4 asiste imza attı.