Fenerbahçe yönetiminden Maximin kararı!

Fenerbahçe'de Mourinho ile tartışan Maximin, özür dilemezse kadro dışı bırakılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yönetiminden Maximin kararı!
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19 Mart 2025 08:38
Son güncelleme 19 Mart 2025 09:18
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Rangers ve Samsun maçılarının kadrosuna almadığı Allan Saint Maximin'in kendisini hedef alan paylaşımları sonrası Fransız kanat oyuncusuyla ilgili,

"Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil. "Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor" demişti.

MAXIMIN ÖZÜR DİLEMEZSE

Bu açıklama sonrasında Maximin ile Mourinho arasında ipler koptu. Konu hakkında Portekizli teknik adamla yönetim arasında bir görüşme yapıldı ve toplantıdan kadro dışı kararı çıktı. Maximin, özür dilemezse kadro dışı kalacak.

Ancak tecrübeli çalıştırıcının bu şekilde devam etmesi durumunda 27 yaşındaki futbolcuya mecbur kalmadıkça forma şansı vermeyi düşünmüyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Fransız futbolcu 3 gol, 4 asiste imza attı. 

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