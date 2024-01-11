Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Lig'in 2023-24 sezonunda şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray ile yarış halinde olan Fenerbahçe 'deki başarılı grafik tüm camiayı olumlu yönde etkiledi. Son oynanan Konyaspor mücadelesinden 7-1'lik skorla galip gelen sarı-lacivertliler, 19'ncu hafta itibarıyla puanını 50'ye çıkarırken zirvedeki yerini de korumuş oldu.

Fenerbahçe, ligdeki son 7 maçında 19 puanı hanesine yazdırdı. Ligin 13'üncü haftasında Karagümrük'ü evinde mağlup eden sarı-lacivertliler, sonrasındaki haftalarda Sivasspor, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında da gülen taraf oldu.17'nci haftada Galatasaray ile oynanan mücadele golsüz eşitlikle son bulurken iki takım da 1'er puana razı oldu. Sarı-lacivertli ekibin, özellikle İstanbulspor ve Konyaspor karşılaşmalarındaki başarısı beğenileri topladı. Fenerbahçe, söz konusu son iki maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda rakiplerine gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler geride kalan 19 haftada 56 gol kaydetti. Fenerbahçe 103 golle rekor kırdığı 1988-89 sezonunda 19'uncu haftayı 47 golle kapamıştı. Bu sezon 16 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşayansarı-lacivertliler, 56 kez rakip fileleri havalandırarak lig tarihinde 19'uncu maçlar itibarıyla en yüksek sayıya ulaşma başarısı gösterdi.