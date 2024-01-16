Fenerbahçe yeni penaltıcı arıyor

Son dönemde kaçan penaltılarla başı ağrıyan Fenerbahçe, yeni penaltıcı arıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe yeni penaltıcı arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 11:23
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de kazandığı 11 penaltının 4'ünden faydalanamayan Fenerbahçe'de yeni penaltıcı aranıyor.

Fenerbahçe'de sahada olduğu sürece beyaz noktanın başına Dusan Tadic geçiyordu. Ancak, Sırp oyuncu kaçırdığı 4 penaltıyla tartışılır hale gelmişti.

Konya maçında beyaz noktadan golünü atan Edin Dzeko, Gaziantep karşısında ise topu direğe nişanladı.

3 FUTBOLCU GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda yeni penaltıcılar görev alabilir. En öne çıkan adaylar Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci.. Ayrıca kullandığı 6 penaltının 5'ini gole çeviren Leonardo Bonucci de bu görevi üstlenebilir.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery