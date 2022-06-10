Fenerbahçe'ye yeni futbol aklı: Mario Branco

Fenerbahçe ile ilgili flaş iddia Portekiz basınından geldi.



Portekizli gazetecei Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Mario Branco, Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü oldu. Mario Branco'nun Jorge Jesus ile yönetim arasındaki köprü görevini üstleneceği belirtildi.



Mario Branco daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, CSA Steaua, Leixoes, Astra Ploiesti, Estoril Praia, Hajduk Split, PAOK ve Famalicao'da çeşitli görevlerde rol aldı.



46 yaşındaki Portekizli aynı zamanda UEFA B Lisansı'na sahip. (Fotoğraf: Hajduk.hr)





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