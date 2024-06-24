Fenerbahçe'ye transferde büyük engel

Jose Mourinho'yla yeni umutlara yelken açan Fenerbahçe'de hedef iskelet kadroyu korumak ve nokta atışı transferlerle zirveye oynamak. Ancak Portekizli hocanın isteği doğrultusunda stoper, orta saha, kanat ve forvet transferi için transfer pazarına dalan Sarı-lacivertliler kan terliyor.
Önceliği bonservisi elinde olan isimlere veren Fenerbahçe'nin temas geçtiği oyuncular, Jose Mourinho cazibesiyle Sarı-lacivertlilere sıcak baksa da, ekonomik talepler yönetimi terletiyor. Tabii bir de oyuncuların diğer talipleri var ki, piyasayı yükseltiyor. ManU'nun gözden çıkardığı Lindelöf için Inter'le yarışan Fenerbahçe'nin Casemiro'daki rakibi ise Arap takımları.
TRANSFERLER ÇABUK OLMAYACAK
Fenerbahçe'nin temas kurduğu Sırp orta saha Lazar Samardzic'in peşinde Juventus ve Lazio var. Sırp sol kanat Filip Kostic'te ise rakip Galatasaray. Morata hamlesinde sarı lacivertlilerin karşısına da Milan çıktı.
Rakiplerin bütçeleri Fenerbahçe'den yüksek, ancak sarı lacivertliler Mourinho cazibesiyle birçok zorluğu aşabileceklerine inanıyor. Fakat, EURO 2024'ün de etkisiyle transferlerin kısa sürede bitmesi pek mümkün gözükmüyor.
Bu arada Mourinho'nun sık sık başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco'yla görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldığı, tarafların alternatif isimler üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Önceliği bonservisi elinde olan isimlere veren Fenerbahçe'nin temas geçtiği oyuncular, Jose Mourinho cazibesiyle Sarı-lacivertlilere sıcak baksa da, ekonomik talepler yönetimi terletiyor. Tabii bir de oyuncuların diğer talipleri var ki, piyasayı yükseltiyor. ManU'nun gözden çıkardığı Lindelöf için Inter'le yarışan Fenerbahçe'nin Casemiro'daki rakibi ise Arap takımları.
TRANSFERLER ÇABUK OLMAYACAK
Fenerbahçe'nin temas kurduğu Sırp orta saha Lazar Samardzic'in peşinde Juventus ve Lazio var. Sırp sol kanat Filip Kostic'te ise rakip Galatasaray. Morata hamlesinde sarı lacivertlilerin karşısına da Milan çıktı.
Rakiplerin bütçeleri Fenerbahçe'den yüksek, ancak sarı lacivertliler Mourinho cazibesiyle birçok zorluğu aşabileceklerine inanıyor. Fakat, EURO 2024'ün de etkisiyle transferlerin kısa sürede bitmesi pek mümkün gözükmüyor.
Bu arada Mourinho'nun sık sık başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco'yla görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldığı, tarafların alternatif isimler üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi.