Fenerbahçe'ye Sancho transferinde rakip!

Bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye İtalya'dan beklenmedik bir haber geldi.
TANIDIK RAKİP ÇIKTI
La Gazzetta dello Sport kaynaklı habere göre; Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli de 25 yaşındaki sol kanat için Manchester United ile iletişime geçti.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
Sarı-lacivertliler, Sancho'nun şartlarını sordu ve oyuncuyu gündemine aldı fakat henüz resmî bir girişim olmadı.
DAVID'İ DE İSTİYORLAR
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer yıldız oyuncu Jonathan David için de devreye girmiş durumda.
COMOLLI'YE TEPKİLER VAR
Comolli, Haziran 2018 – Ocak 2020 tarihleri arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen Comolli, sarı-lacivertli ekibin listesindeki isimlere talip olması sebebiyle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Comolli'nin Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlere yönelmesi sebebiyle sosyal medyada Fransız isme tepki dolu mesajlar paylaştı.
SEZON PERFORMANSI
Sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jadon Sancho'nun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
TANIDIK RAKİP ÇIKTI
La Gazzetta dello Sport kaynaklı habere göre; Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli de 25 yaşındaki sol kanat için Manchester United ile iletişime geçti.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
Sarı-lacivertliler, Sancho'nun şartlarını sordu ve oyuncuyu gündemine aldı fakat henüz resmî bir girişim olmadı.
DAVID'İ DE İSTİYORLAR
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer yıldız oyuncu Jonathan David için de devreye girmiş durumda.
COMOLLI'YE TEPKİLER VAR
Comolli, Haziran 2018 – Ocak 2020 tarihleri arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen Comolli, sarı-lacivertli ekibin listesindeki isimlere talip olması sebebiyle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Comolli'nin Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlere yönelmesi sebebiyle sosyal medyada Fransız isme tepki dolu mesajlar paylaştı.
SEZON PERFORMANSI
Sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jadon Sancho'nun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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