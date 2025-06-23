23 Haziran
Seattle-PSG
22:00
23 Haziran
Atletico Madrid-Botafogo RJ
22:00
24 Haziran
Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
24 Haziran
FC Porto-Al Ahly SC
04:00
23 Haziran
Mjoendalen-Skeid
0-235'
23 Haziran
Bohemian FC-Shamrock
21:45
23 Haziran
Cork City-Drogheda Utd
21:45
23 Haziran
Sligo Rovers-Galway United FC
21:45
23 Haziran
Waterford FC-Shelbourne
21:45
23 Haziran
St. Patrick's Athletic-Derry City
21:45
23 Haziran
PK-35-SJK Akatemia
2-1
23 Haziran
Treaty United-Wexford FC
21:45
23 Haziran
Longford Town-Athlone Town
21:45
23 Haziran
Finn Harps-Dundalk
21:45
23 Haziran
Cobh Ramblers-Kerry FC
21:45
23 Haziran
GIF Sundsvall-Trelleborgs FF
1-037'

Fenerbahçe'ye Sancho transferinde rakip!

Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'nin de listesinde olan Jadon Sancho için Manchester United ile iletişime geçti.

calendar 23 Haziran 2025 18:58 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 19:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Sancho transferinde rakip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye İtalya'dan beklenmedik bir haber geldi.

TANIDIK RAKİP ÇIKTI

La Gazzetta dello Sport kaynaklı habere göre; Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli de 25 yaşındaki sol kanat için Manchester United ile iletişime geçti.


FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU

Sarı-lacivertliler, Sancho'nun şartlarını sordu ve oyuncuyu gündemine aldı fakat henüz resmî bir girişim olmadı.

DAVID'İ DE İSTİYORLAR
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer yıldız oyuncu Jonathan David için de devreye girmiş durumda.

COMOLLI'YE TEPKİLER VAR

Comolli, Haziran 2018 – Ocak 2020 tarihleri arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen Comolli, sarı-lacivertli ekibin listesindeki isimlere talip olması sebebiyle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Comolli'nin Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlere yönelmesi sebebiyle sosyal medyada Fransız isme tepki dolu mesajlar paylaştı.

SEZON PERFORMANSI

Sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jadon Sancho'nun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.