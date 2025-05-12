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Fenerbahçe'ye Sancho transferinde dev rakip!

Fenerbahçe gelecek sezon kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Hücum hattında hızlı kanatlar istediklerini açıklayan başkan Ali Koç, bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

calendar 12 Mayıs 2025 08:09 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 08:13
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Sancho transferinde dev rakip!
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Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında önemli bir yere koyduğu yıldız transferlerden biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"KANATLARIMIZ HIZLI OLACAK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda kanatlarımız daha hızlı olacak" diyerek bu bölgeye takviye sinyali vermişti.

SANCHO LİSTEDE

Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu transfer listesine aldı. Sancho'nun kiralık olarak forma giydiği Chelsea'nin oyuncunun bonservisini alma niyetinde olmadığı belirtildi.

LEVERKUSEN DE TALİP

Almanya'dan gelen haberlerde, Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in de Sancho için devreye girebileceği ifade edildi.

MANU'NUN BEKLENTİSİ

Sancho'nun bonservisini elinde bulunduran Manchester United'ın, oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir bedelle göndermesi bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

25 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 40 resmi karşılaşmada 4 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.

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