Fenerbahçe'ye Sancho transferinde dev rakip!

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında önemli bir yere koyduğu yıldız transferlerden biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"KANATLARIMIZ HIZLI OLACAK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda kanatlarımız daha hızlı olacak" diyerek bu bölgeye takviye sinyali vermişti.
SANCHO LİSTEDE
Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu transfer listesine aldı. Sancho'nun kiralık olarak forma giydiği Chelsea'nin oyuncunun bonservisini alma niyetinde olmadığı belirtildi.
LEVERKUSEN DE TALİP
Almanya'dan gelen haberlerde, Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in de Sancho için devreye girebileceği ifade edildi.
MANU'NUN BEKLENTİSİ
Sancho'nun bonservisini elinde bulunduran Manchester United'ın, oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir bedelle göndermesi bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
25 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 40 resmi karşılaşmada 4 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.
"KANATLARIMIZ HIZLI OLACAK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda kanatlarımız daha hızlı olacak" diyerek bu bölgeye takviye sinyali vermişti.
SANCHO LİSTEDE
Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu transfer listesine aldı. Sancho'nun kiralık olarak forma giydiği Chelsea'nin oyuncunun bonservisini alma niyetinde olmadığı belirtildi.
LEVERKUSEN DE TALİP
Almanya'dan gelen haberlerde, Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in de Sancho için devreye girebileceği ifade edildi.
MANU'NUN BEKLENTİSİ
Sancho'nun bonservisini elinde bulunduran Manchester United'ın, oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir bedelle göndermesi bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
25 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 40 resmi karşılaşmada 4 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.