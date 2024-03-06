Fenerbahçe'ye sakatlık haberi!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye sakatlık haberi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2024 20:05
Son güncelleme 06 Mart 2024 20:37
Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao'dan Sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

PENDİKSPOR MAÇINDA DA SAKATLANMIŞTI 

Brezilyalı oyuncu Becao, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada da tendonu kopması sonucu 3.5 ay sahalardan uzak kalmıştı. 

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Becao, Sarı-lacivertlilerde 14 maçta 1 gol kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery