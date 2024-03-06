Fenerbahçe'ye sakatlık haberi!

Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao'dan Sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.
PENDİKSPOR MAÇINDA DA SAKATLANMIŞTI
Brezilyalı oyuncu Becao, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada da tendonu kopması sonucu 3.5 ay sahalardan uzak kalmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Becao, Sarı-lacivertlilerde 14 maçta 1 gol kaydetti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.
PENDİKSPOR MAÇINDA DA SAKATLANMIŞTI
Brezilyalı oyuncu Becao, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada da tendonu kopması sonucu 3.5 ay sahalardan uzak kalmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Becao, Sarı-lacivertlilerde 14 maçta 1 gol kaydetti.
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