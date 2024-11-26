Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş dokunuşu!

Mert Hakan Yandaş ilk 11'e döndü, Fenerbahçe'nin hücum opsiyonları arttı. Sarı-lacivertli ekip ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Sivasspor'u 4-0, Kayserispor'u ise 6-2 mağlup etti. Fenerbahçe toplamda 10 gol attı.
HÜCUM ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI
Sivasspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Mert Hakan, Fenerbahçe'nin oyununa da pozitif bir katkı sağlıyor. İkinci ve üçüncü bölge arasında bağlantı kuran Mert Hakan geçiş oyunlarında etkisini gösterdi.
30 yaşındaki ismin hareketli oyunu Fred'i de rahatlatırken özellikle ofansif anlamdaki değişim skora da yansıdı. Kayseri'ye 6 gol atan Fenerbahçe Süper Lig'de bunu başaran ilk takım oldu.
Mert Hakan öte yandan topsuz alanda da büyük katkı sağladı. Dusan Tadic'in oyundaki yalnızlığını bitiren Mert Hakan, oyundan düşüldüğünde ise takım arkadaşlarını uyarıyor.
MERT HAKAN: İYİ OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
Kayserispor maçı sonrası son haftalarda bulduğu şanslara dair soruya Mert Hakan Yandaş, "İki haftadır oynuyorum, iki asistle süsledim. Çalışmaya devam ediyorum. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım. İyi oynadığımı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder" cevabını vermişti.
HÜCUM ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI
Sivasspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Mert Hakan, Fenerbahçe'nin oyununa da pozitif bir katkı sağlıyor. İkinci ve üçüncü bölge arasında bağlantı kuran Mert Hakan geçiş oyunlarında etkisini gösterdi.
30 yaşındaki ismin hareketli oyunu Fred'i de rahatlatırken özellikle ofansif anlamdaki değişim skora da yansıdı. Kayseri'ye 6 gol atan Fenerbahçe Süper Lig'de bunu başaran ilk takım oldu.
Mert Hakan öte yandan topsuz alanda da büyük katkı sağladı. Dusan Tadic'in oyundaki yalnızlığını bitiren Mert Hakan, oyundan düşüldüğünde ise takım arkadaşlarını uyarıyor.
MERT HAKAN: İYİ OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
Kayserispor maçı sonrası son haftalarda bulduğu şanslara dair soruya Mert Hakan Yandaş, "İki haftadır oynuyorum, iki asistle süsledim. Çalışmaya devam ediyorum. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım. İyi oynadığımı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder" cevabını vermişti.