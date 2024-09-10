Fenerbahçe'ye Medina'dan sonra bir Tangocu daha; Ordonez!

Ocak ayında Cristian Medina'yı kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Arjantin'den bir yıldızı daha gözüne kestirdi. Sarı-Lacivetliler'in, Velez'in 20 yaşındaki yeteneği Christian Ordonez'i gözlemcilerine izlettirdiği ortaya çıktı.

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'ye Medina'dan sonra bir Tangocu daha; Ordonez!
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10 Eylül 2024 08:23
Fenerbahçe, Boca Juniors'lı Cristian Medina için çok çabaladı. Pazarlık üstüne pazarlık yapıldı. Sonunda iki kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ocak ayında transferi için anlaşmaya vardı. Kanarya, bu transferin ardından Arjantin pazarındaki bir diğer genç yıldız adayı Christian Ordonez'i transfer etmek için kolları sıvadı.

YILDIZ AVINDAKİ YENİ İSİM

Sarı Lacivertliler için Arjantin defteri kapanmadı. Yönetimin, bir Tangocu'yu daha gözüne kestirdiği ortaya çıktı: Christian Ordonez... Fenerbahçe'nin, bir süredir 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu gözlemcilerine takip ettirdiği öğrenildi.

BENFICA&PORTO TAKİPTE

Velez Sarsfield forması giyen ve orta sahada görev yapan Ordonez, sadece Fenerbahçe'nin kıskacında değildi. Arjantinli yetenekleri kapma konusunda son derece başarılı olan Porto ve Benfica'nın da 20 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu belirtildi. Genç oyuncu, Avrupa futboluna Benfica ile adım atıp, 121 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza atan vatandaşı Enzo Fernandez'e benzetiliyor.



OCAKTA SATABİLİRLER

Christian Ordonez'in sözleşmesi 2025 yılının sonunda bitiyor. Başarılı futbolcu, henüz yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi. Velez'in, kontratı uzatamaması halinde 20 yaşındaki yıldızı Arjantin'de sezon sonu olan ocak ayında satabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Ordonez bu sezon 30 resmi maça çıkarken, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.  

 
 

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